Para wypadła z balkonu po burzliwej kłótni. Do sieci trafiło nagranie

Olga Wołkowa i Jewgienij Karłagin mieszkają na co dzień w Petersburgu. Pod koniec maja między partnerami doszło do poważnej kłótni. Była ona tak burzliwa, że zakończyła się upadkiem z drugiego piętra. Para spierała się ze sobą na balkonie na drugim piętrze. Doszło do szarpaniny. W pewnej chwili kawałek balustrady urwał się, a Wołkowa i Karłagin spadli na chodnik.

Rosja. Para wypadła z balkonu po kłótni - wideo

Na miejsce wezwano pomoc medyczną, ponieważ przez kilka minut żadna z osób się nie ruszała. Ratownicy po przeprowadzeniu wstępnych badań poinformowali, że obie osoby przeżyły wpadek z wysokości około 8 metrów. Ani kobieta ani mężczyzna nie odnieśli poważnych obrażeń wewnętrznych. Oboje trafili jednak do szpitala ze względu na liczne złamania i otarcia.

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać dokładny moment upadku pary na chodnik. – Spacerowałem z kolegą i filmowałem tę historyczną ulicę. Po prosu kręciłem wszystko, co się działo wokół – mówił autor nagania Denis Nienarkow. Sprawą wypadku zainteresowały się władze Petersburga, które zapowiedziały kontrolę w budynku, w którym mieszkają Olga Wołkowa i Jewgienij Karłagin. Urzędnicy będą sprawdzali m.in. stan techniczny balkonów.

