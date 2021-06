Polska zaczęła wydawać certyfikaty covidowe. Jest wśród siedmiu państw UE

Już od dziś podróżowanie będzie ułatwione dla osób, które są w pełni zaszczepione, przechorowały COVID-19, lub mają negatywny wynik testu PCR. Polska wraz z sześcioma państwami Unii Europejskiej rozpoczęła wydawanie certyfikatów covidowych.

– Polska przystępuje do systemu unijnych certyfikatów covidowych. To system stworzony przez KE, aby ułatwić podróżowanie po Unii w czasie pandemii – powiedział podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski. – To elektroniczy dowód na to, że osoba przebyła COVID-19, czyli ma status ozdrowieńca. Druga kwestia to negatywny wynik testu PCR na obecność koronawirusa, a trzeci typ to certyfikat potwierdzający zaszczepienie przeciw COVID-19 – dodał minister.

Skąd wziąć certyfikat?

Certyfikat covidowy można pobrać z internetowego konta pacjenta. Można go wydrukować i zawiera on wszystkie informacje, które zawarte są w kodzie QR. Kod QR dostępny jest w aplikacji mObywatelm, którą można obrać na smartfony z systemami Android i iOS.

– Formalny start systemy odbędzie się 1 lipca. Wtedy wszystkie państwa unii przystąpią do systemu. Polska jest w grupie liderów – powiedział minister Adam Niedzielski.

Ile ważny jest certyfikat?

Obowiązywanie certyfikatu szczepiennego trwa rok. Jego ważność zaczyna obowiązywać 14 dni po przyjęciu drugiej dawki, lub pierwszej w przypadku szczepionki jednodawkowej. W przypadku negatywnego wyniku testu jest to 48 godzin od wykonania testu PCR. Status ozdrowieńca obowiązuje 11 dni od wykonania badania i jest ważne przez 180 dni.