Zabił słynnego prokuratora, a ciało 13-latka rozpuścił w kwasie. Brutalny gangster opuszcza więzienie

64-letni dziś Giovanni Brusca został aresztowany w 1996 roku. Jak przypomina CBS News, Brusca szybko poszedł na współpracę z władzami, by uciec przed widmem dożywotniego więzienia. Ostatecznie usłyszał wyrok 26 lat, co oznaczało, że więzienne mury opuści w przyszłym roku. Tak się jednak nie stało, gdyż jego karę skrócono do 25 lat więzienia, argumentując decyzję m.in. dobrym sprawowaniem gangstera w więzieniu.

Giovanni Brusca był jednym z czołowych gangsterów sycylijskiej mafii Cosa Nostra. Odpowiadał w dużej mierze za tzw. czarną robotę. Idąc na współpracę z wymiarem sprawiedliwości, zdradził szczegóły wielu zbrodni, których się dopuścił.

Zamach na prokuratora, rozpuszczenie ciała dziecka w kwasie

CBS News przypomina, że najkrwawsze zbrodnie, jakie miał na swoim koncie dotyczyły m.in. współudziału w zamachu na prokuratora Giovanniego Falcone. Falcone był powszechnie znany ze swojego zaangażowania w walkę z mafią. Gangsterzy dokonali więc zamachu na jego życie. Na autostradzie w Palermo na Sycylii Brusca odpalił ładunek wybuchowy umocowany pod samochodem, w którym znajdował się Falcone. W zamachu zginęła również żona prokuratora, a także trzech ochraniających ich policjantów.

Brusca jest także odpowiedzialny za porwanie i uwięzienie 12-letniego chłopca. Giuseppe Di Matteo był synem jednego z gangsterów, który zdecydował się w latach 90. współpracować z wymiarem sprawiedliwości. „Za karę” jego syna porwano i przez ok. dwa lata przetrzymywano, aż w końcu 13-latka uduszono, a jego ciało rozpuszczono w kwasie. Zbrodnię tę nazwano „jedną z najbardziej ohydnych zbrodni w historii Cosa Nostry”.

Decyzja o wypuszczeniu brutalnego gangstera z więzienia spowodowała powszechne oburzenie – czytamy. Jak podaje CBS News, sprzeciw w tej sprawie zgłosili politycy z każdej ze stron politycznego podziału we Włoszech. Oburzenie słuchać także wśród rodzin osób, które były ofiarami gangstera. Lider skrajnej prawicy Matteo Salvini nazwał Bruscę „dziką bestią, która nie powinna opuszczać więzienia” – cytuje jego wypowiedź serwis.

Czytaj też:

Jeden z najgroźniejszych bossów mafii w rękach policji. Ukrywał się przez ponad 14 lat