Nastolatka odepchnęła niedźwiedzicę, aby chronić psy. Jest nagranie

17-latka z USA usłyszała szczekające psy w swoim ogródku i zobaczyła na płocie niedźwiedzicę z młodymi. Dziewczyna mieszka w górzystym mieście Bradbury w stanie Kalifornia, blisko Lasu Narodowego Angeles. Film ze zdarzenia trafił do sieci. Widać na nim, jak niedźwiedź wielokrotnie uderza psa jej matki, podczas gdy inne mniejsze psy biegały po podwórku i szczekały.

USA. Nastolatka odepchnęła niedźwiedzia, by chronić swoje psu

Nagle nastolatka podbiegła do niedźwiedzia i zepchnęła zwierzę z murku. Następnie zabrała małego psa i razem z resztą czworonogów wróciła do domu. Niedźwiedzica weszła jeszcze na ogrodzenie, a potem odeszła. – Dopóki tego nie zrobiłam, nie zdawałam sobie sprawy z tego, że to niedźwiedź – skomentowała Amerykanka, cytowana przez portal abc7.com. 17-latka przyznała, że myślała jedynie o tym, jak ochronić swoje psy.

Dziewczyna nie odniosła większym obrażeń. Doznała jedynie urazu palca w ręce. Eksperci podkreślają, że zachowanie nastolatki było niebezpieczne i lepiej w takiej sytuacji zostać w domu lub uniemożliwić niedźwiedziowi wejście na podwórko. Przyrodnik Christopher Nyerges zasugerował, aby w takiej sytuacji użyć np. procy lub spowodować hałas, aby odstraszyć zwierzę.

