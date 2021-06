Arizona kupiła potrzebne składniki. Ten stan będzie używał Cyklonu B na więźniach skazanych na śmierć

„The Guardian” ujawnił, że stan Arizona kupił składniki do wykonania cyjanowodoru, znanego jako Cyklon B. Z tego gazu korzystali naziści do mordowania ludzi w komorach, a Arizona zamierza używać go przy egzekucjach skazanych na śmierć.

Cyjanowodór był stosowany m.in. do dezynfekcji czy deratyzacji, znaleziono też dla niego zastosowanie w przemyśle. Jednak ten związek kojarzony jest, za sprawą III Rzeszy, przede wszystkim z komorami gazowymi. Naziści używali go do masowego mordowania ludzi w obozach koncentracyjnych, a związek był znany nie jako cyjanowodór, a Cyklon B (taka była jego nazwa handlowa). Cyklon B stał się jednym z symboli Holokaustu i kojarzy się z ludobójstwem dokonywanym przez III Rzeszę. Teraz, dosyć niespodziewanie, powrócił temat cyjanowodoru. „The Guardian” ujawnił, że amerykański stan Arizona kupił w ubiegłym roku składniki do produkcji tego związku. Arizona dokonała zakupu cyjanku potasu, a także kwas siarkowy i granulki wodorotlenku sodu. USA. Arizona użyje Cyklonu B na więźniach skazanych na śmierć Na tym nie koniec rewelacji od „Guardiana”, ponieważ, jak ustalili dziennikarze, stan Arizona wydał 1,5 miliona dolarów na pentobarbital, środek uspokajający, stosowany do wykonywania wyroków śmierci. Co więcej, Arizona miała wyremontować komorę gazową z 1949 r., która nie była używana w tym stanie od 22 lat. „The Guardian” pisze wprost: „Stan Arizona szykuje się do tego, by wykonywać wyroki śmierci za pomocą cyjanowodoru, tego samego śmiertelnego gazu, którego używano w Auschwitz”. Brytyjski dziennik zauważa, że w Arizonie wstrzymano wykonywanie wyroków śmierci w 2014 roku (po źle wykonanym śmiertelnym zastrzyku), a Republikanie, rządzący tym stanem chcą jak najszybciej wznowić egzekucje. W tej chwili 115 więźniów czeka na śmierć.