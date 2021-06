UFO z ostatnich lat to niekoniecznie statki kosmiczne. Co w raporcie amerykańskiego wywiadu?

Dla osób śledzących zjawiska paranormalne i zagadnienia związane z UFO, opisywany tutaj raport to jeden z najbardziej wyczekiwanych dokumentów ostatnich lat. Wiele z nich może być rozczarowanych pierwszymi doniesieniami na jego temat, ujawnionymi przez amerykańskich dziennikarzy jeszcze przed publikacją. Informatorzy „New York Times” zaznaczają bowiem, że nie będzie w nim definitywnych stwierdzeń odnośnie pozaziemskiego pochodzenia niezidentyfikowanych obiektów latających.

Obserwowane UFO to nie technologia USA?

Dziennik zaznacza jednak, że mimo braku przełomu, raport i tak będzie miał wielkie znaczenie dla transparentności badań nad zagadnieniem UFO. Trzech z pięciu informatorów gazety podkreślało, że w dokumencie ani nie potwierdzono, ani nie wykluczono jednoznacznie, że namierzane przez US Navy obiekty należą do obcych. Bardziej prawdopodobne oczywiście, że są to dowody na zaawansowaną technologię posiadaną przez rywalizujące z USA potęgi: Chiny i Rosję. Jednocześnie w raporcie ma zostać podkreślone, że nie jest to żadna sekretna technologia amerykańska.

