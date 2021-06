Walczy z chorobą i robi karierę w modelingu. Hejterzy „doradzali” jej amputację nogi

Mahogany Geter mieszka w Knoxville w Stanach Zjednoczonych. Kobieta urodziła się z obrzękiem limfatycznym nogi. Jest to przewlekłe schorzenie, które objawia się gromadzeniem nadmiernej ilości płynu w różnych częściach ciała. 23-latka przyznała, że ze względu na swój wygląd jako dziecko musiała mierzyć się z hejterskimi komentarzami ze strony innych, a to nie pozostawało bez wpływu na obniżającą się samoocenę. Kobieta powiedziała, że bywały takie momenty, kiedy jej noga ważyła około 45 kilogramów, a użytkownicy mediów społecznościowych radzili jej, aby poddała się „amputacji”, bo wtedy „będzie wyglądała lepiej”.

Walczy z chorobą i robi karierę w modelingu

Mahogany Geter przyznaje jednak, że etap jej życia, w którym przejmowała się opinią innych, należy już do przeszłości, a ona sama czuje się piękna zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie. 23-latka jest aktywna w mediach społecznościowych i pokazuje swoje dokonania w roli modelki, dzieląc się z internautami efektami sesji zdjęciowych. Teraz spotyka się z wieloma przychylnymi komentarzami osób, które dziękują jej za to, co robi dla tych, którzy zmagają się z podobnym schorzeniem.

Mahogany Geter przyznała, że w drodze do tego, aby dobrze czuć się we własnej skórze, bardzo ważne było dla niej wsparcie, które otrzymywała od osób, które zmagają się z podobną chorobą, a także od swojej mamy. Obecnie aspirującą modelkę obserwuje na Instagramie już ponad 10 tys. internautów, a grono to z dnia na dzień się powiększa.

Mahogany Geter



Mahogany Geter



Mahogany Geter



Mahogany Geter



Mahogany GeterCzytaj też:

Miss Universe 2021. Korona trafiła do pięknej Meksykanki. Kim jest Andrea Meza?