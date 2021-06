Katastrofa kolejowa w Pakistanie. Nie żyje co najmniej 30 osób

Do zdarzenia doszło w dystrykcie Ghotki w prowincji Sindh na południu Pakistanu. Rzecznik Kolei Pakistańskich powiedział dziennikarzom, że pociąg Millat Express jadący z Karaczi do Sargodhy wykoleił się i wpadł na tor, po którym jechał pociąg Sir Syed Express z Rawalpindi. Po tym jak skład pociągu się wywrócił, około 6-8 wagonów zostało całkowicie zmiażdżonych.

twitter

Katastrofa w Pakistanie - bilans ofiar

Z nieoficjalnych informacji lokalnych władz wnika, że w wyniku zderzenia się pociągów zmarło co najmniej 30 osób a ponad 60 zostało rannych. - We wraku Millay Express uwięzionych jest jeszcze od 15 do 20 pasażerów - przekazał Umar Tufail, szef policji w dystrykcie Ghotki. W trakcie zderzenia w pociągach znajdowało się około 1100 pasażerów.

Na chwilę obecną nie wiadomo, dlaczego doszło do wykolejenia pociągu. Eksperci przypominają jednak, że katastrofy kolejowe nie należą w Pakistanie do rzadkości ze względu na fatalny stan infrastruktury. Premier Pakistanu Imran Khan zarządził wszczęcie kompleksowego dochodzenia w sprawie katastrofy.

Czytaj też:

Kamera nagrała śmiertelny wypadek spowodowany przez pijanego kierowcę