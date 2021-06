Apokaliptyczne obrazy u wybrzeży Turcji. Śluz pokrywa Morze Marmara

Tzw. śluz morski to osad pochodzenia organicznego, który niesie ze sobą zagrożenie dla całego morskiego życia. Za jego przyczyny uznać można zarówno zanieczyszczenia spuszczane do morskich akwenów, jak i ocieplenie klimatu. Kleisty osad wytwarza się sam z siebie kiedy przy wysokich temperaturach z powodu zanieczyszczeń dochodzi do przerostu glonów Po raz pierwszy zjawisko to zaobserwowano w Turcji w 2007 roku, ale występowało już też u brzegów Grecji, na Morzu Egejskim.a

BBC twierdzi, że obecne ilości śluzu na Morzu Marmara są największymi w historii. Prezydent Erdogan powołał 300-osobowy zespół, mający uporać się z tą katastrofą. Dla czerpiącej ogromne korzyści z turystyki Turcji kwestia czystego morza jest wyjątkowo istotna. Nawet jeśli ogromna część zagranicznych gości wypoczywa w innych regionach kraju.

