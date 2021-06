Nastąpił przełom ws. zaginięcia dziecka. Śledczy zidentyfikowali zwłoki

Kilka miesięcy temu, a dokładnie w Nowy Rok, na wybrzeżu Norwegii zostało znalezione ciało chłopca. Było to ponad dwa miesiące po zatonięciu łodzi przewożącej rodzinę Kurdów. W wyniku tamtego zdarzenia śledczy stwierdzili zgon mężczyzny, a także podjęli próbę ratowania jego żony i dwójki dzieci. Niestety ich działania nie przyniosły pozytywnego rezultatu. Ciało trzeciego dziecka pary nie zostało wówczas odnalezione, a chłopiec został uznany za zaginionego.

Jak podaje The Guardian, po kilku miesiącach śledczy ustalili, że ciało odnalezione na wybrzeżu Norwegii to ciało trzeciego dziecka rodziny Kurdów – 15-miesięcznego chłopca o imieniu Artin. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że dalsza rodzina chłopca została powiadomiona o zidentyfikowaniu zwłok dziecka. Jego szczątki mają zostać przewiezione do Iranu, aby tam je pochować.

Pod koniec ubiegłego roku Rasul Iran Nezhad, Shiva Mohammad Panahi i ich troje dzieci wyruszyli w drogę do Wielkiej Brytanii. Mężczyzna próbował sprowadzić swoją rodzinę do tego kraju, aby tam zagwarantować im lepsze życie.

