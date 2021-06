Niemieckie wojsko zabierze nadwyżki piwa z Afganistanu do domu

Niemieccy żołnierze dostali zakaz spożywania alkoholu podczas ostatniej części wycofywania się wojsk z Afganistanu. Decyzja została podjęta z powodu potencjalnych ataków w okolicy. Podwyższono stan gotowości. Z tego powodu Bundeswera planuje sprowadzić do kraju 65 tys. puszek piwa, a także 340 butelek wina oraz nieznaną ilość shandy.

Niemcy. Bundeswera zabierze nadwyżki piwa z misji do domu

BBC informuje, że niemiecka armia nie mogła sprzedać alkoholu lokalnym mieszkańcom z powodów religijnych i prawnych. Ze względów środowiskowych odpada opcja zniszczenia alkoholu. Niemiecki żołnierz miał prawo do dwóch puszek piwa dzienna lub innego alkoholu w ramach równowagi.

Bundeswera i inne wojska państw zrzeszonych w NATO muszą opuścić Afganistan do 11 września 2021 r. Niemcy miały drugi co do wielkości kontyngent wojskowy w Afganistanie po USA. Misja była najdroższą i najdłuższą w historii Bundeswery.

NATO wycofuje się z Afganistanu

Baza Niemiec była w Mazarze, około 300 kilometrów na północ do Kabulu. Część sprzętu ma zostać pozostawiona. Obecnie w Afganistanie pozostaje ponad 1 100 niemieckich wojskowych. Od początku konfliktu zginęło 59 żołnierzy.

Czytaj też:

W tych krajach spożywa się najwięcej alkoholu. Lista