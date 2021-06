18-letnia imigrantka we Włoszech odmówiła przymusowego ślubu. Została zamordowana?

18-letnia imigrantka z Pakistanu zaginęła pod koniec kwietnia w pobliżu włoskiego miasta Reggio Emilia. Wszystko zaczęło się od tego, że nastolatka odmówiła zaaranżowanego małżeństwa. W rodzinie dziewczyny wybuchła kłótnia. W poniedziałek opublikowano nakazy aresztowania pięciorga bliskich 18-latki. Dochodzenie dotyczy umyślnego morderstwa. Śledczy twierdzą, że nastolatka nie przebywa w Belgii wbrew temu, co twierdzi jej ojciec.

Włochy. 18-letnia imigranta zamordowana, bo omówiła przymusowego ślubu

Brat 18-latki powiedział policji, że jej siostra została zabita przez wujka, który miał się chwalić „dobrze wykonaną pracą” – podaje agencja Ansa. To najprawdopodobniej nawiązanie do morderstwa dziewczyny i ukrycia zwłok. Wujkowi w zbrodni mieli pomóc dwaj kuzyni. Rodzina miała mówić, że zabójstwo „było jedynym rozwiązaniem”. Wszystko wskazuje na to, że nastolatka została uduszona.

Po zniknięciu nastolatki jej bliscy uciekli do Pakistanu. Karabinierzy ujawnili zdjęcia z monitoringu z miejscowości Novellara, gdzie mieszkali migranci. Na nagraniu widać wujka 18-latki i dwóch kuzynów, którzy idą z łopatą, wiadrem z niebieską torbą, łomem oraz innymi narzędziami. W morderstwo mieli być również zaangażowani rodzice dziewczyny.

