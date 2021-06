Francja. 17-latek zabił ojca. Morderstwo transmitował w internecie

Do zbrodni doszło w Ploeren we francuskim departamencie Morbihan w nocy z soboty na niedzielę 6 czerwca. 17-latek wyszedł z imprezy i udał się do domu, w którym mieszkał jego ojciec. W środku nocy obudził swojego ojca i zadał mu kilkadziesiąt ciosów nożem. Morderstwo transmitował w internecie.

17-latek chciał się zemścić na brutalnym ojcu

Sprawa ta, jak podają Ouest France i Le Figaro ma jednak drugie dno. Zamordowany mężczyzna terroryzował swoją rodzinę, nadużywał alkoholu i bił żonę. Kobieta i jej dzieci musiały przez niego uciekać z domu. 17-latek zdecydował się na tak makabryczny krok, chcąc najwyraźniej zemścić się na ojcu.

17-latek sam zgłosił się na policję i wyjawił okoliczności zbrodni. Trafił następnie do aresztu tymczasowego. Postawiono mu zarzut umyślnego morderstwa i rozpowszechniania obrazów dotyczących zbrodni. Osobom, które obejrzały makabryczny film z morderstwa udzielono pomocy psychologicznej.

