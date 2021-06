Książę Karol pierwszy raz publicznie o narodzinach wnuczki, Lilibet Diany. „Jestem tego dziś aż nazbyt świadomy, że...”

Książę Walii Karol pozwolił sobie na prywatną uwagę podczas wizyty w fabryce BMW Mini w Oxfordzie. – Rozwój technologii, takich jak samochody elektryczne, jest kluczowy dla utrzymania dobrego stanu naszego świata dla przyszłych pokoleń. Jestem tego aż nazbyt świadomy dziś, gdy niedawno zostałem dziadkiem po raz piąty – oświadczył 72-letni książę. W kolejnym zdaniu powiedział o „radosnej nowinie” .

Lilibet Diana. Córka Harry'ego i Meghan

Karol ma troje wnucząt, których ojcem jest jego syn William i dwójkę od Harry'ego. Najmłodsza wnuczka księcia Walii, Lilibet Diana, urodziła się 5 czerwca w Stanach Zjednoczonych. Córka księcia Harry'ego i Meghan Markle otrzymała imiona na cześć królowej Elżbiety II (Lilibet to zdrobnienie, którym w dzieciństwie nazywano przyszłą władczynię Wielkiej Brytanii – red.) i tragicznie zmarłej księżnej Diany. Dziecko urodziło się w piątek o 11:40 w szpitalu Santa Barbara Cottage w Kalifornii.

Córka księcia i księżnej Sussex jest jedenastym prawnukiem królowej i ósmym w kolejce do tronu. Prasa odnotowuje również, że to pierwszy prawnuk królowej urodzony poza granicami Wielkiej Brytanii.

Trudna relacja Karola z synem

Relacje księcia Karola z młodszym synem pogorszyły się po wyprowadzce Harry'ego z żoną do Stanów Zjednoczonych, która nastąpiła po "rozwodzie" pary z rodziną królewską. 36-letni książę Harry w dokumencie Apple TV+ „The Me You Can't See” nie szczędził najbliższym gorzkich słów. Stwierdził m.in. że Karol zawiódł go jako ojciec i zaznaczył że on sam nie chciałby popełniać jego błędów. We wcześniejszym słynnym wywiadzie dla Oprah Winfrey Harry zdradził z kolei, że nie utrzymuje z ojcem kontaktu po wyprowadzce z kraju. Panowie spotkali się w kwietniu przy okazji pogrzebu księcia Filipa, ojca Karola i męża królowej Elżbiety II.

