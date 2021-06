Studenci uniwersytetu w Oksfordzie usunęli portret królowej. „Absurd”

Jak podaje „The Guardian”, decyzję o zdjęciu portretu królowej Elżbiety II podjęła społeczność studencka Magdalen College, jednego z kolegiów uniwersytetu w Oxfordzie. Zdaniem studentów, portret ten jest symbolem „współczesnego kolonializmu”. Choć uczelnia stara się złagodzić wydźwięk decyzji i zapewnia, że nie jest to atak wymierzony w monarchię, a jedynie próba stworzenia neutralnej przestrzeni dla studentów, już pojawiły się pierwsze głosy oburzenia.

Minister edukacji: Absurd

Minister edukacji Wielkiej Brytanii Gavin Wiliamson ocenił, informuje serwis, że działanie studentów jest „absurdalne”. „Studenci Uniwersytetu Oksfordzkiego usuwający zdjęcie królowej to po prostu absurd. Królowa jest głową państwa i symbolem tego, co jest najlepsze w Wielkiej Brytanii. Podczas swojego długiego panowania niestrudzenie pracowała, aby promować brytyjskie wartości tolerancji i szacunku na całym świecie” – oświadczył.

Sprowokowana krytyką dziekan Magdalen College podkreśliła z kolei, że „studiowanie to nie tylko nauka, ale i możliwość debaty i kształtowania idei”. Jak wyjaśniła, Middle Common Room, która zdecydowała o zdjęciu portretu, to organizacja zrzeszająca studentów studiów magisterskich, a nie całe kolegium. Ta sama organizacja kilka lat temu podjęła decyzję o zawieszeniu portretu, teraz studenci portret zdejmują i jak orzekła rektor – mają do tego pełne prawo.

Magdalen College jest jednym z 39 kolegiów tworzących Uniwersytet Oksfordzki. Powstał on w 1458 roku i wykształcił takie postaci jak król Edward VIII, poeta Oscar Wilde, pisarz C.S. Lewis, czy były premier Australii Malcolm Fraser.

