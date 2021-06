Bułgarski myśliwiec spadł do morza. Trwa akcja poszukiwawcza

Bułgarskie Ministerstwo Obrony poinformowało w środę, że radziecki myśliwiec MiG-29 rozbił się podczas ćwiczeń wojskich i wpadł do Morza Czarnego. Maszyna bułgarskich sił powietrznych zniknęła z radarów we wtorek o godz. 23.45 czasu polskiego. Resort natomiast rozpoczął akcję poszukiwawczo-ratowniczą. Działania są kontynuowane, a status pilota pozostaje nieznany.

Bułgaria. Myśliwiec MiG-29 spadł do Morza Czarnego

Associated Press informuje, że na razie nie są znane przyczyny katastrofy. Urzędnicy zdecydowali się przerwać ćwiczenia Szabla-21. W przeszłości rozbiły się dwa myśliwce MiG-29 należące do Bułgarii. Zdarzenia miały miejsce w 1994 i 2012 roku.

Od czasu przystąpienia Bułgarii do NATO w 2004 r. kraj starał się modernizować flotę powietrzną, ale z powodów finansowych doszło do opóźnień. W 2019 r. podpisano umową na zakup ośmiu samolotów wojskowych F-16 od amerykańskiej firmy Lockheed Martin. Pierwsze maszyny mają trafić do bałkańskiego kraju do 2023 r.

