Jak teraz wygląda chłopiec z reklamy czekolady Kinder? Został znanym modelem

Josh Bateson miał 10 lat, gdy pojawił się na opakowaniu czekolady Kinder. Choć od tego czasu pudełka z popularnymi słodyczami znacząco się zmieniły, wiele osób nadal pamięta wyjątkowego chłopca o niebieskich oczach. Jak potoczyły się dalsze losy jednego z najsłynniejszych chłopców na świecie?

Kim jest chłopiec z czekolady Kinder?

Brytyjczyk ma obecnie 27 lat. Studiował stosunki międzynarodowe na Loughborough University of London. Mieszka na zamianę w Chiswick oraz w Sandbanks (półwyspie, który zajmuje czwarte miejsce na świecie pod względem wartości gruntów). Pracuje jako model - ma na swoim koncie wiele udanych sesji zdjęciowych dla popularnych marek. Prowadzi także profil na Instagramie, który śledzi ponad 121 tysięcy internautów. Jego ogromną pasją są zagraniczne podróże.

To nie Josh Bateson jest na pudełku czekolady Kinder?

Co ciekawe, Włoch Matteo Farneti twierdzi, że to on jest chłopcem z opakowania czekolady, a Josh Bateson jedynie się pod niego podszywa, aby zyskać rozgłos i popularność. „Vanity Fair” pisało w 2016 roku, że to właśnie pochodzący z Mediolanu mężczyzna był dziecięca twarzą słodyczy marki Ferrero. Biuro prasowe koncernu w wydanym komunikacie podkreśliło, że nie chce zabierać głosu w tej sprawie a ze względu na ochronę danych osobowych nie może ujawnić nazwiska chłopca, który zdobił opakowania słodyczy przez wiele lat.

Wiadomo jedynie, że pierwszym chłopcem z opakowania czekolady Kinder był Guenter Euringer z Niemiec, który ma obecnie 58 lat. Jego zdjęcie pojawiało się na pudełkach od 1973 do 2005 roku. Mężczyzna mieszka w Monachium i pracuje jako filmowiec.

