KE pisze do Ziobry i Szymańskiego. Prosi rząd o wycofanie wniosku do TK

Didier Reynders, unijny komisarz do spraw sprawiedliwości, skierował list do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i ministra do spraw Unii Europejskiej Konrada Szymańskiego. W dokumencie prosi przedstawicieli polskiego rządu o wycofanie wniosku złożonego przez Mateusza Morawieckiego do Trybunału Konstytucyjnego. Dotyczy on kwestii prymatu prawa polskiego i europejskiego.

Komisja Europejska stwierdziła, że wniosek do TK podważa podstawowe zasady prawa UE, w szczególności zasadę, iż prawo Unii jest nadrzędne w stosunku do prawa krajowego. W liście dodano, że orzeczenia TSUE są wiążące dla wszystkich sądów krajowych i innych organów krajowych. Unijny komisarz przekazał, że ministrowie zostali poproszeni o odpowiedź w ciągu miesiąca.

Morawiecki złożył wniosek do TK

Na wniosek Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki pod koniec marca skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek dotyczący kompleksowego rozstrzygnięcia kwestii kolizji norm prawa europejskiego z konstytucją RP oraz potwierdzenia dotychczasowego orzecznictwa w tym zakresie. Premier chce sprawdzić, czy przepisy zawarte w traktatach UE pozwalają TSUE na stosowanie środków tymczasowych. Właśnie na taki krok TSUE zdecydowało się wobec Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Pawłowicz odroczyła rozprawę

Do sprawy przystąpił też Adam Bodnar. Rozprawa była planowana na 13 maja, jednak TK odroczył ją do 15 czerwca. Krystyna Pawłowicz, która przewodzi składowi sędziowskiemu napisała do RPO, że do tego czasu Trybunał rozpatrzy złożony przez niego wniosek, w którym wystąpiło wyłączenie z rozstrzygania sprawy Justyna Piskorskiego, jednego z trzech tzw. dublerów sędziów TK.

