Bójka w boliwijskich parlamencie podczas debaty o zatrzymaniu byłej prezydent. Jest nagranie

Jeanine Anez obowiązki prezydenta Boliwii sprawowała przez 11 miesięcy. Funkcję objęła po ucieczce z kraju Evo Moralesa. Polityk miała być głową państwa do czasu organizacji nowych wyborów. Te w październiku wygrał Louis Arco. Wówczas Anez trafiła do więzienia. Kobietę aresztowano pod zarzutem planowania przewrotu.

Boliwia. Gorąco podczas debaty ws. zatrzymania byłej prezydent Jeanine Anez

W boliwijskiej Izbie Deputowanych doszło do debaty na temat zatrzymania byłej prezydent. Nagle doszło do bójki pomiędzy dwoma parlamentarzystami. Opozycyjnym senatorem Henrym Montero oraz deputowanym rządzącej partii Gabrielem Antonio Colque. Dwie osoby próbowały rozdzielić polityków, ale mężczyźni wylądowali na ziemi, gdzie kontynuowali walkę.

Do starcia polityków dołączyli się również inni parlamentarzyści. Przyczyny starcia polityków nie są na razie znane. Colque został wyraźnie poszkodowany w starciu. – Wszystko, o co prosimy, to abyśmy byli szanowani, aby oni przestali nazywać nas przestępcami, mordercami i aby przestali wykorzystywać ból Boliwijczyków, którzy zginęli w zamieszkach – powiedział po bójce Henry Romero.

