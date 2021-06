Były szpieg Izraela ujawnia operację Mosadu przeciwko Iranowi

Josi Kohen to były szef Mosadu, który w zeszłym tygodniu przeszedł na emeryturę. Do agencji dołączył w 1982 roku, a na jej czele stanął w 2015 r. Kohen podał szczegóły dotyczące kradzieży archiwum nuklearnego Iranu w Teheranie, do której doszło w 2018 roku – informuje BBC. Agentom udało się wywieźć dziesiątki tysięcy dokumentów do Izraela. Zaplanowanie operacji trwało dwa lata.

Włamanie Mosadu do tajnego archiwum nuklearnego Iranu w Teheranie

W akcję zaangażowanych było 20 niepochodzących z Izraela agentów Mosadu, którzy włamali się do magazynu i musieli poradzić sobie z ponad 30 sejfami. Kohen bronił decyzji premiera Benjamina Netanjahu o upublicznieniu skradzionych akt, co stało w sprzeczności z wieloletnią praktyką tajności operacji Mosadu. Ta decyzja miała m.in. ujawnić, że Iran potajemnie próbował wytwarzać broń jądrową, czemu Teheran zaprzeczał.

Były szpieg wspomniał również o zaangażowaniu Izraela w zniszczenie obiektu jądrowego w Natanz w lipcu 2020 r. Tajemniczy wybuch rozerwał zaawansowany zespół wirówek. Miało dojść do sabotażu, który spowodował pożar w miejscu wzbogacania uranu. Iran stwierdził po zdarzeniu, że doszło do „terroryzmu nuklearnego”. Do kolejnej eksplozji doszło w kwietniu 2021 r.

Josi Kohen ostrzega irańskich naukowców

Były szef Mosadu opowiedział też o zabójstwie naukowca nuklearnego. Mohsen Fakhrizadeh miał zostać zabity w listopadzie 2020 r. dzięki zdalnie sterowanemu karabinowi maszynowemu przymocowanemu do pick-upa, który potem dokonał samozniszczenia. Były szpieg zasugerował, że inni naukowcy z irańskiego programu nuklearnego również mogą stać się celem zamachów.

Iran zezwolił na inspekcję swoich obiektów nuklearnych przez Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. Ostrzegł jednak, że zerwie współpracę, jeśli umowa nuklearna nie zostanie wznowiona. Iran wezwał USA do zniesienia sankcji, które administracja Joe Bidena przedłużyła trzem irańskim urzędnikom rządowym i dwóm firmom. Stało się to tuż przed kolejną turą rozmów w Wiedniu.

Czytaj też:

Netanjahu traci władzę. Mówi o „największym oszustwie wyborczym w historii demokracji”