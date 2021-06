Strzelanina w Austin w Teksasie, 13 rannych. Poszukiwany „czarny mężczyzna z dredami”

Amerykańskie służby informują o 13 rannych w strzelaninie, do której doszło w nocy z piątku na sobotę 12 czerwca. W samym śródmieściu Austin, na 6th Street padły strzały, a policja zabarykadowała dostęp do miejsca zdarzenia. Agencja Associated Press donosiła jednak, że nie udało się ująć sprawcy w pierwszej fazie działań antyterrorystów.

Policja nie była w stanie podać przyczyn zdarzenia. Nie chciała też ujawniać dokładnego jego przebiegu. Opinii publicznej przekazano jedynie, że poszukiwanym sprawcą strzelaniny był mężczyzna. Dodano, że chodzi o ciemnoskórą osobę z dredami.

Strzelanina w Austin. 13 osób rannych

Służby przekazały też informację o rannych. Spośród 13 postrzelonych osób, dwie miały być w stanie krytycznym. Szybka interwencja mundurowych pomogła zabezpieczyć ofiary strzelaniny. Pierwszej pomocy udzielono przy pomocy podręcznych apteczek oraz opasek uciskowych.

Krótko po strzelaninie wydział policji w Austin poprosił mieszkańców na Twitterze, by unikali Szóstej Ulicy w rejonie centrum miasta.

