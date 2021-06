Nie skończyło się na zdjęciu. Duda rozmawiał z Bidenem, jest komunikat Białego Domu

Prezydent USA Joe Biden przebywa właśnie w Brukseli na szczycie NATO. Jeszcze przed tą wizytą szeroko spekulowano, czy dojdzie do krótkiego, czy dłuższego spotkania Bidena z prezydentem Andrzejem Dudą. Polskiemu prezydentowi wytykano, że nie spieszył się z gratulacjami dla Bidena, a w efekcie prezydent USA jeszcze z nim nie rozmawiał.

Ostatecznie 14 czerwca szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch udostępnił zdjęcie Bidena z Dudą, którzy – jak wiele osób w dobie pandemii – witają się poprzez zderzenie łokci i pozują do zdjęć. Fotografię, ale z innego ujęcia, zamieszczał też inny prezydencki minister, Krzysztof Szczerski. Szef Onetu Bartosz Węglarczyk komentował: „Ponieważ Kancelaria Prezydenta nie chwali się niczym więcej poza zdjęciem, to oznacza, że był to tzw. pull-aside, czyli krótkie, nieformalne spotkanie z okazji tego, że obaj panowie byli na tym samym szczycie NATO. Zapewne prezydent Andrzej Duda ma takie zdjęcie z większością liderów NATO”.

Tymczasem według polskich władz rozmowa Bidena z Dudą wcale nie była nieznacząca, a ich spotkanie przedstawiano jako rozmowy bilateralne. Dziennikarz RMF FM Paweł Żuchowski dopytywał nawet na Twitterze: „Dlaczego więc nie ma żadnej szerszej informacji z tego spotkania? Zdjęcia z miejsca rozmowy? Żadnej informacji z Białego Domu. Czy tylko spotkanie z polskim prezydentem było tajne? Skoro tak określacie spotkanie, to musiało odbyć się w innych okolicznościach. Tak jak z innymi”.

Duda jednak rozmawiał z Bidenem? Biały Dom publikuje oświadczenie

Po kilku godzinach od publikacji zdjęć przez otoczenie prezydenta, Biały Dom wydał komunikat, w którym podsumował, czego dotyczyły rozmowy Bidena z Dudą. Nota z Białego Domu jest krótka, brzmi:

„Prezydent Biden rozmawiał dzisiaj na marginesie szczytu NATO z prezydentem Polski Andrzejem Dudą. Prezydent (Biden – red.) potwierdził swoje wsparcie dla programu wzmocnienia obrony i odstraszania NATO oraz zdecydowane zaangażowanie w obronę sojuszników ze wschodniej flanki NATO, w tym Polski. (Biden – red.) Omówił też swoje plany przed nadchodzącym spotkaniem z prezydentem Władimirem Putinem”.

twitter