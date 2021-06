Papież napisał do polskiego ministra. „Konflikty, kryzys gospodarczy i sanitarny”

Obradom 42. Sesji Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa FAO przewodniczy minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Dlatego to właśnie do polskiego polityka papież Franciszek wystosował specjalne przesłanie. W liście napisanym do ministra zaznaczył jak ważna jest promocja zrównoważonego i zróżnicowanego rolnictwa. Według Ojca Świętego paradoksalny jest fakt, iż brak żywności dotyka tych, którzy ją produkują.

Dodał, że konflikty na świecie, ekstremalne zjawiska pogodowe, kryzysy gospodarcze i sanitarny stały się przyczyną głodu i niedożywienia milionów ludzi. Papież zwrócił uwagę na fakt, iż w ubiegłym roku liczba osób zagrożonych brakiem dostępu do żywności oraz potrzebujących wsparcia w zakresie środków utrzymania osiągnęła najwyższy poziom od pięciu lat.

Papież: Gospodarkę należy ukierunkować na człowieka, a nie na zysk

Zdaniem Franciszka potrzebne są konkretne działania, aby rozwiązać te problemy, a samo wdrażanie programów nie jest wystarczające.

„Powinniśmy zainwestować w globalny system żywnościowy, który będzie w stanie przetrwać przyszłe kryzysy. Powinien być on odporny, integracyjny, zrównoważony oraz zdolny do zapewnienia zdrowego oraz przystępnego cenowo pokarmu dla wszystkich. Dlatego gospodarkę należy ukierunkować na człowieka, a nie jedynie na zysk. Podstawowym krokiem w podjęciu nowego początku po pandemii jest promocja kultury troski, gotowej stawić czoła indywidualistycznej i agresywnej tendencji do wykluczenia, która jest bardzo rozpowszechniona w naszych społeczeństwach” - wyjaśnił Ojciec Święty dodając, że „trzeba budować kulturę pokoju, która pomoże odrzucić wirusa obojętności”.

