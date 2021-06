Zamieszanie ws. papieża Franciszka i prezydenta USA. Watykan nie odmówił Joe Bidenowi

Katolicka Agencja Informacyjna (CNA) z USA powołując się na własne źródła w Watykanie podała, że prezydent Joe Biden miał spotkać się z papieżem Franciszkiem 15 czerwca. Amerykański polityk, który przebywa obecnie w Europie, miał udać się do Rzymu na poranną mszę św., celebrowaną przez Ojca Świętego. Następnie Biden miał polecieć do Genewy na spotkanie z Władimirem Putinem. Watykan miał odrzucić prośbę.

Watykanista Joshua McElwee podkreśla na łamach portalu ncronline.org, że spotkanie prezydenta USA z papieżem Franciszkiem w ogóle nie było brane pod uwagę. Tłumaczy, że Biden musiałby nadrobić sporo kilometrów, bo Genewa jest oddalona od stolicy Włoch o ok. 885 kilometrów.

Spotkanie Joe Biden – papież Franciszek nie było brane pod uwagę

McElwee punktuje, że Katolicka Agencja Informacji pierwotnie informowała o możliwości spotkania amerykańskiego polityka z Ojcem Świętym już 3 czerwca. Watykanista zwraca uwagę, że ze względów bezpieczeństwa we wtorek nie odcięto ruchu na ulicy prowadzącej do placu Święta Piotra, co zwykle ma miejsce w przypadku ważnych osobistości. Tak było kiedy z Franciszkiem spotykał się w 2017 r. Donald Trump.

Ambasada USA przy Watykanie potwierdziła, że w tym tygodniu nie ma w planach spotkania papieża i Bidena. O sprawie nie wie też nic biskup Paul Gallagher, sekretarz ds. relacji z państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. McElwee zwraca uwagę, że oficjalny harmonogram prezydenta USA na 15 czerwca był napięty i nie było nie możliwości improwizacji.

Biden a sprawa aborcji

Prezydent USA w Rzymie ma pojawić się w październiku 2021 r. na szczycie przywódców państw G20. McElwee podkreślił, że informacja o rzekomej odmowie ze strony Watykanu pojawiła się w momencie, gdy biskupi z USA dyskutują o tym, czy proaborcyjni katoliccy politycy, tacy jak Biden, będą mogli przyjmować komunię św.

