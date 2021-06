Kim Dzong Un schudł, eksperci zaniepokojeni jego stanem zdrowia. „Ten kraj ma broń nuklearną”

Zagraniczne media uważnie zaczęły przyglądać się w ostatnim czasie Kim Dzong Unowi. Jednak nie z powodu jego ewentualnych, planowanych działań, a jego wagi. Północnokoreański przywódca na krótko zniknął (nie widywano go od miesiąca publicznie), a gdy wrócił, od razu zwrócono uwagę na to, że wyszczuplał na twarzy.

Spadek wagi przywódcy reżimu z Pjongjangu – dowodzą eksperci – to nie jest jednak sprawa dla tabloidów. Choć agencja Associated Press zastanawiała się, czy spadek wagi Kima to efekt diety, czy też ogólnych obaw o jego zdrowie.

Kim Dzong Un schudł, rodzą się pytania o stan zdrowia

Północnokoreański przywódca i jego stan zdrowia są analizowane przez wywiady z całego świata, każda informacja jest więc na wagę złota. I tak potraktowano fotografie Kima. CNN zwróciło uwagę nie tylko na to, że lider Korei Północnej wyszczuplał na twarzy, ale też miał ciaśniej zapięty pasek od zegarka.

Jak czytamy, spadek wagi Kima może być efektem walki o zdrowie przywódcy, który przy wzroście 170 centymetrów ważył – według południowokoreańskiego wywiadu – około 308 funtów, czyli blisko 140 kilogramów. Teraz mógł stracić od 10 do 20 kilogramów.

– Jego zdrowie (Kim Dzong Una – red.) jest oczywiście przedmiotem troski zagranicznych państw w regionie, ponieważ ten kraj ma broń nuklearną – mówił analityk Colin Zwirko z NK News. Jak wyjaśniał, jeśli dyktatura, jak w przypadku Korei Północnej, opiera się na kulcie jednostki, to w razie problemów przywódcy, wpływa to na bezpieczeństwo nie tylko kraju, ale i regionu.

Ważny jest jeszcze jeden wątek: Kim Dzong Un oficjalnie nie wskazał swojego następcy, a w jego rodzinie występowały problemy z sercem (jego dziadek i ojciec, Kim Ir Sen i Kim Dzong Il, zmarli na atak serca). Sam Kim zdaniem analityków jest natomiast w grupie wysokiego ryzyka chorób układu krążenia.

