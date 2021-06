Szczyt Putin – Biden. Co wiadomo po rozmowach?

Komunikat podsumowujący skrócone rozmowy delegacji (blisko dwie godziny rozmawiali prezydenci – red.) zawiera zaledwie trzy akapity. Oświadczenie otwiera stwierdzenie, że „Rosja i Stany Zjednoczone pokazały, że nawet w czasach napięć jesteśmy w stanie zrobić postęp w realizacji wspólnych celów, aby zapewnić przewidywalność w sferze strategicznej i ograniczania ryzyka konfliktów zbrojnych oraz zagrożenia bronią nuklearną” .

„Niedawne rozszerzenie traktatu New Start (New Strategic Arms Reduction Treaty) jest świadectwem naszego zaangażowania w kontrolę zbrojeń jądrowych. Dziś potwierdzamy nasze przywiązanie do zasady, że w wojnie nuklearnych nie ma zwycięzców i nigdy nie powinno się do niej doprowadzić” – wskazano w oświadczeniu.

W ostatnim paragrafie znalazło się zapewnienie, że Rosja i USA rozpoczną wkrótce dialog dwustronny dotyczący „strategicznej stabilności” . Rozmowy mają mieć charakter „merytoryczny i energiczny” .

Konferencja prasowa Władimira Putina. Co powiedział prezydent Rosji?

Kilka nowych wątków pojawiło się w wypowiedzi prezydenta Rosji, który jako pierwszy miał konferencję prasową. Władimir Putin poinformował, że ustalił z Joe Bidenem powrót dyplomatów na placówki. Nie padły żadne konkrety na temat Ukrainy czy Aleksieja Nawalnego.

Putin powtarzał w obu tematach rosyjską narrację, mówiąc m.in. że opozycjonista sam prosił się o powrót do więzienia. Stanom Zjednoczonym zarzucił łamanie praw człowieka, przywoływał przypadki przypadkowych ostrzałów cywilów przez USA w Afganistanie czy więzienia CIA. Władimir Putin nie wziął odpowiedzialności za cyberataki czy wpływanie na wyniki wyborów. Usiłował odbić piłeczkę, mówiąc o tym, że większość cyberataków pochodzi z terenu... Stanów Zjednoczonych.

