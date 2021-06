Telefon z USA do polskiego MSZ. Antony Blinken opowiedział o rozmowie Putin – Biden

O przebiegu rozmowy poinformowała w komunikacie polska dyplomacja. Jak podkreślono, to Amerykanie zainicjowali kontakt. Rozmowa szefa MSZ Polski i sekretarza stanu USA dotyczyła m.in. środowego szczytu Biden – Putin. Minister Zbigniew Rau otrzymał informacje o przebiegu i rezultatach szczytu.

„Sekretarz Blinken poinformował, że prezydent Biden przekazał prezydentowi Putinowi, że strategiczna stabilność oraz postanowienia zawarte w art. 5 Traktatu Waszyngtońskiego są kluczowymi zasadami jego polityki” – informuje MSZ.

Rau i Blinken rozmawiali też m.in. o niedawnym szczycie NATO, w którym uczestniczył prezydent Andrzej Duda oraz wyzwaniach w zakresie bezpieczeństwa regionalnego w wybranych częściach świata. MSZ podaje, że w najbliższym czasie należy spodziewać się decyzji o spotkaniu polsko-amerykańskiego. Nie zdradzono jednak, na jakim szczeblu rozmowy będą się odbywały.

Szczyt Biden – Putin

Rozmowa prezydenta Rosji Władimira Putina i prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena obyła się 17 czerwca w Genewie. Szczyt podsumowano trzyakapitowym komunikatem. Oświadczenie otworzyło stwierdzenie, że „Rosja i Stany Zjednoczone pokazały, że nawet w czasach napięć są w stanie zrobić postęp w realizacji wspólnych celów, aby zapewnić przewidywalność w sferze strategicznej i ograniczania ryzyka konfliktów zbrojnych oraz zagrożenia bronią nuklearną” .

„Niedawne rozszerzenie traktatu New Start (New Strategic Arms Reduction Treaty) jest świadectwem naszego zaangażowania w kontrolę zbrojeń jądrowych. Dziś potwierdzamy nasze przywiązanie do zasady, że w wojnie nuklearnych nie ma zwycięzców i nigdy nie powinno się do niej doprowadzić” – wskazano w oświadczeniu.

W ostatnim paragrafie znalazło się zapewnienie, że Rosja i USA rozpoczną wkrótce dialog dwustronny dotyczący „strategicznej stabilności” . Rozmowy mają mieć charakter „merytoryczny i energiczny” .

Przebieg rozmów podsumowywali na osobnych konferencjach Władimir Putin i Joe Biden. Mimo różnic w relacjach, obaj wskazali, że poruszyli tematy takie jak uwięzienie Aleksieja Nawalnego, sprawa Białorusi czy Ukrainy i cyberataków na USA.

