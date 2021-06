Republikanie wzywają Bidena do zbadania zdolności umysłowych. „Widoczne pogorszenie stanu mentalnego”

Wśród osób, które wzywają obecnego prezydent USA do przeprowadzenia testu zdolności poznawczych, jest Ronny Jackson, główny lekarz w Białym Domu za kadencji Donalda Trumpa. To on odczytywał wyniki badań poprzedniego prezydenta wykonane w odpowiedzi na medialne oskarżenia o rzekomo złym stanie zdrowia Trumpa.

Republikański prezydent zgodził się wtedy na wykonanie również testu zdolności poznawczych MoCA, sprawdzających zdolności umysłowe osoby badanej, w tym koncentrację, pamięć, orientację czy zdolność liczenia i myślenia koncepcyjnego. W trwającym 10 minut teście Trump musiał w krótkim czasie nazywać pokazywane mu zwierzęta, czy powtórzyć od tyłu ciąg usłyszanych liczb. Dostał 30 punktów na 30 możliwych.

Republikanie wzywają Bidena do testów umysłowych

Teraz, do wykonania podobnego testu, Ronny Jackson i 13 innych republikańskich kongresmenów zachęcają prezydenta Joe Bidena. Wysłali do niego oficjalny list w tej sprawie, który można przeczytać w całości na stronie amerykańskiego Kongresu.

„ Uważamy, że bez względu na płeć, wiek czy partię polityczną, wszyscy prezydenci powinni postępować zgodnie z precedensem ustanowionym przez byłego prezydenta Trumpa, aby udokumentować i zademonstrować pełnię zdolności umysłowych ” – piszą w liście. „ Amerykanie zasługują na to, by mieć pełną wiedzę na temat stanu mentalnego najwyższego wybranego w wyborach przywódcy ” – dodają.

Republikanie twierdzą, że stan mentalny Bidena się pogorszył. „ Niestety, pogorszenie się pańskiego stanu umysłowego i skłonności do zapominania stały się coraz bardziej widoczne przez ostatnie 18 miesięcy ” – piszą kongresmeni, przypominając momenty, w których mylił imiona rozmówców, czy popełniał inne gafy.

„ Zachęcamy do pójścia za przykładem prezydenta Trumpa i poddania się jak najszybciej testowi poznawczemu, a następnie do natychmiastowego udostępnienia wyników narodowi amerykańskiemu ” – wzywają republikańscy politycy.

