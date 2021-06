USA. Zawalił się 12-piętrowy budynek. Trwa akcja ratunkowa

W czwartek 24 czerwca w hrabstwie Miami-Dade na Florydzie runęła część 12-piętrowego budynku. Na miejscu pracują służby ratunkowe, których głównym zadaniem jest weryfikowanie, z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących procedur bezpieczeństwa, czy pod gruzami nie znajdują się jakiekolwiek osoby, które potrzebują pomocy.

Miami-Dade Fire Rescue Department na miejsce zdarzenia wysłało 80 pojazdów z funkcjonariuszami, co nakreśla skalę zdarzenia. Służby nie podały oficjalnych informacji na temat liczby ofiar i osób poszkodowanych. Z informacji, do których dotarło ABC News, wynika, że obrażenia co najmniej ośmiu osób były na tyle poważne, że zostały one przetransportowane do szpitala.

Miami. Zawalił się 12-piętrowy budynek

Przyczyna katastrofy budowlanej nie jest znana. Śledczy prowadzą działania w celu ustalenia wszelkich okoliczności zdarzenia. W mediach społecznościowych publikowane są zdjęcia i filmy, na których zostały uwiecznione fragmenty prowadzonej akcji ratunkowej, a także skala zniszczeń.

twittertwitterCzytaj też:

Morderstwo w Dzierżoniowie. 30-latek zjadł kolację, a dopiero później dzwonił na policję