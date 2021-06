Zderzenie balonu z linią energetyczną. Nie żyją cztery osoby

W sobotę 26 czerwca w wyniku zderzenia balonu z linią energetyczną zginęły cztery osoby. Kolejna została przetransportowana do szpitala, gdzie lekarze walczą o to, aby ustabilizować jej funkcje życiowe. Stan pacjenta jest oceniany jako krytyczny. Do katastrofy doszło w Albuquerque w stanie Nowy Meksyk w Stanach Zjednoczonych.

Katastrofa z udziałem balonu. 13 tys. mieszkańców nie ma prądu

Jak informują służby, zderzenie spowodowało awarię zasilania w okolicy. Szacuje się, że w wyniku incydentu ponad trzynaście tysięcy osób doświadcza przerw w dostawie prądu. Na miejscu pracują funkcjonariusze, którzy prowadzą działania w celu ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia. Dotychczas nieznane są szczegóły dotyczące tragicznego w skutkach incydentu.

Funkcjonariusze przestrzegają okolicznych mieszkańców, aby dbając o swoje bezpieczeństwo, nie zbliżali się do miejsca zdarzenia. Przedstawiciele służb, którzy zaangażowali się w opisywaną akcję, wyrazili współczucie rodzinom osób, które zginęły lub zostały poszkodowane.

