Tragiczny pożar w szkole w Chinach. Nie żyje 18 osób

W piątek 25 czerwca we wczesnych godzinach porannych wybuchł pożar w szkole sztuk walki w środkowych Chinach. W placówce miały się wówczas znajdować 34 osoby. Jak podaje The Guardian, 18 zginęło, a 16 kolejnych zostało rannych. Cztery osoby odniosły poważne obrażenia. Zostały przewiezione do lokalnego szpitala, aby została im udzielona specjalistyczna pomoc. Lekarze pracujący w tej placówce medycznej zapewnili, że „robią wszystko, co w ich mocy”, aby te osoby uratować. Ze szczątkowych informacji, które obiegają media, wynika, że wszystkie ofiary to osoby w wieku od siedmiu do 16 lat.

Przyczyna pożaru nie jest znana

Na miejsce zostały wezwane służby ratunkowe. Dotychczas przyczyna pożaru nie jest znana. Śledczy prowadzą działania w celu ustalenia wszystkich okoliczności zdarzenia. Jak podaje The Guardian, szkolny budynek, w którym wybuchł pożar, nie przeszedł procesu audytu bezpieczeństwa przeciwpożarowego wymaganego dla instytucji, które zajmują się prowadzeniem działalności takiej jak np. szkolenie umiejętności w sztukach walki.

Czytaj też:

Rosja. Protest przeciwników obowiązkowych szczepień. Interweniowała policja