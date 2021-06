Zaskakujące słowa syna Netanjahu. Zwrócił się bezpośrednio do Polaków

Nie cichnie sprawa przyjętej przez Sejm nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. W myśl nowych przepisów po upływie 30 lat od wydania decyzji administracyjnej niemożliwe będzie postępowanie, mające na celu jej zakwestionowanie. Zdaniem części ekspertów przyjęcie zmian zamknie drogę ocalonym z Holokaustu do dochodzenia roszczeń, a ustawa wprost zabrania zwrotu mienia żydowskiego. Decyzja Sejmu została skrytykowana przez władze Izraela.

Syn Netanjahu do Polaków. Co powiedział?

Głos zabrał także syn Benjamina Netanjahu, który zwrócił się bezpośrednio do Polaków. Przy okazji nie szczędził gorzkich słów pod adresem nowych władz Izraela. „Polacy – proszę wiedzcie, że obecny rząd w Izraelu jest bezprawny i nie reprezentuje narodu izraelskiego!” – napisał na swoim profilu na Twitterze Yair Netanjahu. „Składa się z małostkowych polityków, którzy złamali wszystkie obietnice dane swoim wyborcom, oraz z partii Bractwa Muzułmańskiego” – dodał syn byłego premiera Izraela.

Nowy rząd Izraela

13 czerwca wieczorem Kneset niewielką różnicą głosów 60 do 59 zatwierdził utworzenie nowego rządu Izraela. Po 12 latach władzy, funkcję premiera utracił Benjamin Netanjahu. Jak podkreśla BBC, do nowej koalicji rządzącej weszło aż osiem różnych partii. Jest to o tyle dziwna koalicja, że w jej skład wchodzą skrajnie różniące się od siebie ugrupowania. Pierwszy raz w historii Izraela w rządzie znalazło się również miejsce dla mniejszości arabskiej. Nowym premierem kraju został Naftali Bennett. Ma on piastować tę funkcję do 2023 roku, gdy zostanie rotacyjnie zastąpiony przez koalicyjnego lidera Ja'ira Lapida.

