Rodziny pokłóciły się o miejsca na plaży. Cztery osoby nie żyją

Do niebezpiecznego incydentu doszło w miejscowości Szkodra w północno-zachodniej części Albanii. Konflikt wybuchł miedzy właścicielami sąsiadujących ze sobą hoteli nad Jeziorem Szkoderskim.. Zgodnie z decyzją albańskiego rządu właściciele obiektów noclegowych mogli wynajmować turystom miejsca na plaży. Dla hotelarzy był to łakomy kąsek, ponieważ z roku na rok Albania jest coraz chętniej odwiedzana przez podróżnych.

Rodziny ze Szkodry nie mogły dojść do porozumienia, w jaki sposób rozstawić leżaki i parasole. Konflikt zaostrzył się do tego stopnia, że doszło do użycia broni. W wyniku strzelaniny zginęło czterech mężczyzn w wieku od 20 do 59 lat, a dwie inne - w tym 17-latka - zostały ciężko ranne.

Premier zapowiada reformę policji

W związku z wydarzeniami ze Szkodry burmistrz Voltana Ademi napisała list do Ministerstwa Turystyki, w którym oskarżył urzędników o szereg zaniedbań. Jego zdaniem tragedii można było zapobiec, gdyby prawo było bardziej przejrzyste. Fala krytyki zalała także premiera Albanii Ediego Ramę. W odpowiedzi na tragiczne wydarzenia z kurortu polityk zapowiedział przyspieszenie reformy w policji.

