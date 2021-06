Książę Harry przyleciał do Wielkiej Brytanii. Media ujawniają, co robił

Książę Harry przybył do ojczyzny już wcześniej, ale poddał się obowiązkowej kwarantannie w Frogmore Cottage – domu znajdującym się na terenie parku Windsor. „Mirror” donosi, że po zakończeniu skróconej, pięciodniowej izolacji, książę widziany był w aucie w Kew Gardens. Na dowód publikuje zdjęcia Harry'ego za kierownicą.

Jak podaje „Daily Mail” , książę Harry w środę pojawił się jako gość na gali WellChild Awards. Organizacja zajmuje się chorymi dziećmi z wyjątkowymi pasjami. Tabloid podkreśla, że fundacja jest bardzo bliska sercu księcia, który jest jej patronem od 2007 roku. Ze względu na Harry'ego przesunięto termin gali, która zwyczajowo odbywa się we wrześniu. – Jego udział w gali trzymany był w całkowitej tajemnicy. Dla wszystkich stanowił ogromne zaskoczenie. Harry'emu zależało, by miał dużo czasu tak na rozmowy z dziećmi i rodzicami, jak i z darczyńcami – relacjonował informator „The Sun” .

Harry i William odsłonią pomnik Diany

W czwartek 1 lipca, w 60. rocznicę urodzin Diany, książę Harry dołączy do księcia Williama, by wraz z nim odsłonić pomnik ku czci ich matki. Uroczystość odbędzie się w ogrodzie Pałacu Kensington. „Daily Mail” podaje nieoficjalnie, że po uroczystości ma dojść do prywatnej rozmowy miedzy braćmi, których relacje osłabły po ślubie Harry'ego z Meghan Markle. Stosunki między młodszym synem Diany i Karola a rodziną królewską stały się jeszcze chłodniejsze po wyprowadzce Harry'ego i Meghan do Stanów Zjednoczonych. Para kilkakrotnie udzielała się medialnie i m.in. w głośnym wywiadzie udzielonym Oprah Winfrey krytykowała Windsorów.