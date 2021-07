Harry i William odsłonili pomnik księżnej Diany. „Chcemy, żeby wciąż z nami była”

Pomnik został umieszczony w Zatopionym Ogrodzie (Sunken Garden) na terenie posiadłości przylegającej do Pałacu Kensington. Synowie księżnej Diany zamówili monument w 2017 roku z nadzieją, że symboliczne upamiętnienie ich matki pomoże odwiedzającym pałac „zastanowić się nad jej życiem i dziedzictwem” .

Spotkanie braci

Kameralną uroczystość odsłonięcia pomnika transmitowały liczne media. 60. urodziny księżnej Diany stanowiły okazję do spotkania się jej synów po raz pierwszy od pogrzebu księcia Filipa. Mieszkający na co dzień w Stanach Zjednoczonych książę Harry przyleciał do ojczyzny kilka dni wcześniej, a następnie poddał się kwarantannie. Dzień przed ceremonią uczestniczył w gali organizacji charytatywnej pomagającej dzieciom, której jest patronem. W czwartek bracia pojawili się w Zatopionym Ogrodzie, by ramię w ramię odsłonić pomnik matki. Przed uroczystością Harry i William odbyli kilka kurtuazyjnych rozmów, nie stroniąc także od swojego towarzystwa.

60. urodziny księżnej Diany. Oświadczenie Harry'ego i Williama

Obchodom 60. urodzin Diany towarzyszyła publikacja wspólnego oświadczenia jej synów. „Każdego dnia myślimy o tym, że chcemy, żeby wciąż z nami była. Mamy nadzieję, że ten pomnik będzie symbolem jej życia i dorobku” – czytamy.

W dniu, kiedy nasza Matka obchodziłaby swoje 60 urodziny, pamiętamy jej miłość, siłę j jej charakter – cechy, dzięki którym niosła dobro na całym świecie i przyczyniała się do odmiany na lepsze życia wielu osób – piszą bracia.

Pomnik z brązu autorstwa Iana Rank-Broadley'a przedstawia księżną Dianę w pozycji stojącej, obejmującą dwójkę dzieci. „Celem monumentu jest oddanie ciepła, elegancji i energii Diany, księżnej Walii, jak również uhonorowanie jej pracy i wpływu, jaki miała na ludzi” – deklarują pomysłodawcy kompozycji.

Czytaj też:

Książę Harry skłamał w głośnym wywiadzie? Na jaw wychodzą nowe fakty