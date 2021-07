Obcokrajowcy szukają Sputnika? Łukaszenka zmienia prawo i zaprasza na szczepienia

Białoruś wprowadzi możliwość odpłatnych szczepień dla obcokrajowców, a także ruch bezwizowy dla obywateli 73 krajów, by mogli łatwiej dotrzeć na szczepienie – podała służba prasowa Alaksandra Łukaszenki, który w czwartek podpisał dekret w tej sprawie. Ruch bezwizowy (z możliwością pobytu do pięciu dni), który zacznie obowiązywać od 15 lipca, ma dotyczyć obywateli 73 krajów, jednak na razie nie podano ich listy. Wskazano przy tym, że szczepionki będą dostępne dla wszystkich obcokrajowców, również tych, którzy mogą wjechać na Białoruś w ramach dotychczas wprowadzanych przepisów o ruchu bezwizowym.

Jak na razie, nie jest do końca jasne, o jaką drogę dotarcia na Białoruś chodzi. Granice tego kraju są od jesieni ubiegłego roku zamknięte – oficjalnie właśnie z powodu pandemii. Ruch lotniczy jest natomiast znacznie utrudniony z powodu restrykcji po zmuszeniu w maju do lądowania samolotu linii Ryanair lecącego z Aten do Wilna. Z Polski na przykład do Mińska można przylecieć z przesiadką w Tbilisi lub w Stambule.

Po szczepienie na Białoruś? Resort tłumaczy

Ministerstwo zdrowia wyjaśniło w czwartek, że pomysł szczepienia obcokrajowców jest związany z dużym zainteresowaniem i licznymi zapytaniami o możliwość szczepienia preparatem Sputnik. Orientacyjna cena dwóch dawek szczepionki ma wynosić od 130 rubli białoruskich (195 zł) do 150 rubli (225 zł) - podał resort zdrowia.

Jeszcze pod koniec maja Alaksandr Łukaszenka poinformował, że zamierza na granicy otworzyć namioty szczepionkowe w związku „z dużym popytem na Sputnik V na Zachodzie”. – Chociaż rządy niektórych krajów zachowują się wobec Białorusi nieprzyzwoicie, jednak wielu ludzi próbuje się do nas dostać – twierdził wówczas Łukaszenka.

Wśród potencjalnych chętnych wymienił „ludzi z Litwy, Polski, innych państw, zwłaszcza Ukrainy”. Na Białorusi dostępne są dwa rodzaje Sputnika – rosyjski i „rozlewany” na Białorusi, a także jeden z chińskich preparatów.

W środę podano, że pierwszą dawkę szczepionki przyjęło 909 tys. osób, a 600 tys. z nich ma pełne szczepienie. Liczba ludności Białorusi wynosi 9,5 mln, co oznacza, że poziom szczepienia w tym kraju jest jednym z niższych w Europie.

Z Mińska Justyna Prus