Największa w USA ugoda za przestępstwa seksualne. Związek harcerzy zapłaci 850 mln dolarów

Amerykańscy prawnicy podkreślają, że będzie to największa ugoda w sprawie o wykorzystywanie seksualne w historii Stanów Zjednoczonych. Ze względu na liczbę pozwów sprawa ta jest porównywana do głośnego skandalu z udziałem Kościoła katolickiego w USA. Bous Scouts of America już w ubiegłym roku przeprosili ofiary i ogłosili bankructwo, w związku z tysiącami roszczeń finansowych ze strony ofiar molestowania.

Jeszcze w 2012 roku dziennik „Los Angeles Times” ujawnił dokumenty około 5 tys. spraw, zawierające oskarżenia przeciwko drużynowym oraz dowódcom w Boys Scout of America. Większość z nich nigdy nie została zgłoszona policji. 111-letnia organizacja w oświadczeniu komentującym najnowszy wyrok podkreślała, że jest to tylko część „trwających wysiłków, mających na celu osiągnięcie globalnego rozwiązania, które sprawiedliwie wynagrodziłoby ofiary i zabezpieczyło przyszłość organizacji”.

Ugoda musi być jeszcze zaakceptowana przez sąd. Amerykańscy dziennikarze spodziewają się, że spotka się ona ze sprzeciwem ubezpieczycieli, którzy będą zobowiązani wyłożyć milionowe sumy. W kolejnej ugodzie, która ma zostać zawarta w piątek 2 lipca, lokalne rady skautów mają przekazać kolejne 600 milionów dolarów na fundusz dla ofiar nadużyć seksualnych.

BSA wypłaci miliony. „Zgniły kompromis”

Prawnicy reprezentujący pokrzywdzonych w tej sprawie nie są zgodni. Tim Kosnoff na łamach NPR nazwał ugodę „zgniłym, topornym kompromisem”. – Nie wiem jak można nazwać to czymś innym niż porażką – mówił. Podkreślał, że część ofiar za lata seksualnych prześladowań otrzyma jedynie kilka tysięcy dolarów odszkodowania. – To obraza dla osób, które znalazły odwagę do złożenia pozwów i brania udziału w tym procesie – podkreślał.

Czytaj też:

Makowski: Ulegliśmy szantażowi Kościoła. Chowaliśmy się ze wstydu w zakrystii