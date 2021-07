Ulewne deszcze w Japonii. Przez Atami przeszła lawina błotna, co najmniej 20 zaginionych

Ulewne deszcze w japońskiej prefekturze Shizuoka (centralna część państwa) doprowadziły do katastrofy w mieście Atami. W leżącym nad Oceanem Spokojnym mieście doszło do osunięcia się ziemi, które wywołało lawinę błotną. Jak donosi japońska agencja informacyjna Kyodo, co najmniej 20 osób jest uznanych za zaginione, a żywioł zniszczył co najmniej 10 domów.

Deszcze wywołały lawinę błotną, która ruszyła przez ulice Atami. Trwa akcja służb ratunkowych na miejscu.

W sieci zamieszczono już nagrania z Atami, dokładnie z momentu, gdy lawina błotna przechodzi przez ulice miasta i zatrzymuje się na jednym z domostw.

Ulewne deszcze w Japonii. Apele o ostrożność

Nie tylko preferekturę Shizuoka nawiedziły ulewne deszcze, w wielu miejscach Japonii lokalne władze rekomendują zachowanie czujności – podnosi się stan wód na wielu rzekach. Ostrzeżenia dotyczą możliwych powodzi i podtopień, a także lawin błotnych.

W jednym z miast preferektury Shizuoka w 72 godziny odnotowano 550 milimetrów opadów, a w prefekturze Kanagawa – aż 790 mm.

Niektóre regiony będą zmagać się z deszczem aż do poniedziałku 5 lipca.