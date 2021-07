Katastrofa samolotu na Filipinach. Na pokładzie co najmniej 85 osób

Do katastrofy doszło w niedzielę 4 lipca w południowej części Filipin. Generał Cirilito Sobejana, szef sił zbrojnych Filipin, cytowany przez AFP, potwierdził, że samolot C-130 się rozbił, a na jego pokładzie było co najmniej 85 osób. Do wypadku doszło podczas próby lądowania maszyny na wyspie Jolo w prowincji Sulu.

facebook

Dotychczas media poinformowały, że na razie udało się uratować około 40 osób. Pasażerowie – wskazuje AFP – to głównie niedawno wyszkoleni żołnierze (dopiero co skończyli podstawowe szkolenie). Mieli dotrzeć na wyspę Jolo i dołączyć do grupy zadaniowej do walki z terroryzmem.

Na wyspie żyje sporo muzułmanów, działa tam też separatystyczna grupa Abu Sajjafa. Ta organizacja terrorystyczna stoi za zabójstwami, porwaniami dla okupu, a także zamachami bombowymi. Grupa działa m.in. na wspomnianej wyspie Jolo, ale też Mindanao.

Pondohan TV udostępniło na Facebooku zdjęcia z miejsca katastrofy - fotografie przedstawiają jeszcze palącą się maszynę.