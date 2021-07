Do katastrofy doszło w niedzielę 4 lipca w południowej części Filipin. Generał Cirilito Sobejana, szef sił zbrojnych Filipin, cytowany przez AFP, potwierdził, że samolot C-130 Hercules się rozbił, a na jego pokładzie było co najmniej 85 osób. Do wypadku doszło podczas próby lądowania maszyny na wyspie Jolo w prowincji Sulu.