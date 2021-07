Wirtualne świętowanie Dnia Niepodległości. Specjalne nagranie m.in. od byłych ambasadorów

4 lipca 1776 r. amerykański kongres uchwalił Deklarację Niepodległości Stanów Zjednoczonych, w której ogłosił wolność od Wielkiej Brytanii. To wtedy po raz pierwszy padła nazwa „Stany Zjednoczone” (wcześniej państwo nazywano Zjednoczonymi Koloniami).

W 2021 roku Amerykanie obchodzą 245. rocznicę tych wydarzeń. W związku z rocznicą ambasada USA w Polsce przygotowała wirtualne obchody święta.

Dzień Niepodległości USA. Amerykańska ambasada ze specjalnym nagraniem

„Czekają na Was niesamowite niespodzianki, m.in. specjalna wiadomość od byłych Ambasadorów USA w Polsce, magiczny występ Sanah, a gospodynią naszego wspólnego świętowania będzie Patricia Kazadi. Zaproście do wspólnego świętowania swoje rodziny i przyjaciół! Będzie dużo humoru, dobrej zabawy i świetnej muzyki! Happy Fourth of July!” – czytamy na stronach ambasady.

Wśród „gości” specjalnego nagrania znaleźli się obecni i byli ambasadorowie USA w Polsce, w tym Georgette Mosbacher czy Stephen Mull. Mull zwraca się do Polaków m.in. słowami: – Wracamy jak bumerang.