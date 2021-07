Zaginął samolot we wschodniej części Rosji. 28 osób na pokładzie

Agencja Associated Press poinformowała o zaginięciu samolotu lecącego nad Rosją. An-26 z 22 pasażerami i 6 członkami załogi na pokładzie leciał z Pietropawłowska Kamczackiego do miejscowości Palana. Wzbudził zaniepokojenie kontrolerów lotu, kiedy nie wysłał rutynowego komunikatu o swoim położeniu. Według informacji podawanych przez rosyjskie ministerstwo transportu, samolot zniknął z radarów.

Rosjanie wszczęli w tej sprawie śledztwo i rozpoczęli misję poszukiwawczą. W pierwszych minutach działań wysłano dwa helikoptery i samolot, które miały prześledzić trasę zaginionego An-22.

twitter

An-26 to lekki radziecki samolot transportowy, stworzony przez biuro konstrukcyjne Olega Antonowa. Produkowany od 1969 do 1986 roku był maszyną zarówno przeznaczoną do celów wojskowych, jak i cywilnych. Cywilna wersja oznaczana była jako An-26B.

