Gej pobity na śmierć przed nocnym klubem. Masowe protesty w Hiszpanii

Jak podaje „The Guardian”, tragiczne wydarzenia rozegrały się w minioną sobotę (3 lipca). 24-letni homoseksualny mężczyzna bawił się ze swoimi znajomymi w mieście A Coruna w regionie autonomicznym Galicja. Znajomi 24-latka zeznali, że w pewnym momencie wyszedł on przed klub, by przeprowadzić rozmowę wideo z innym mężczyzną. Wtedy dwóch przechodniów oskarżyło go o próbę nagrywania ich, co wywołało sprzeczkę. Choć 24-letni Samuel miał tłumaczyć, że nikogo nie nagrywa, a jedynie z kimś rozmawia, został poturbowany.

To jednak nie koniec, gdyż napastnik miał po kilku minutach wrócić z grupą 12 innych osób i razem z nimi pobić Samuela do nieprzytomności. Młody mężczyzna trafił do szpitala, jednak nie udało się uratować jego życia. Choć policja nie ujawnia, czy powodem całej sytuacji była orientacja seksualna mężczyzny, wiele osób w Hiszpanii jest przekonanych, że właśnie tak było. To skłoniło tysiące osób, szczególnie ze środowisk zrzeszających osoby LGBT+, by w poniedziałek wieczorem wyjść na ulice hiszpańskich miast. Do demonstracji doszło w mieście, gdzie miał miejsce atak, a także w Madrycie, Barcelonie, Walencji, czy Saragossie.

„The Guardian” podaje, że w sprawie jeszcze nikogo nie aresztowano. Do tej pory przesłuchano 15 świadków zdarzenia. Analizowane są również nagrania z ulicznego monitoringu.

Środowiska LGBT+ nie czują się w Hiszpanii bezpiecznie

Jak wynika z badań Europejskiej Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, aż 41 proc. badanych z Hiszpanii twierdzi, że doświadczyło jakiegoś rodzaju przemocy z powodu swojej orientacji seksualnej. 32 proc. stwierdziło z kolei, że unika określonych miejsc z obawy przed napaścią lub nękaniem z powodu bycia LGBT+.

