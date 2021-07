Strzelanina w Amsterdamie. Ciężko ranny znany dziennikarz

We wtorek 6 lipca na placu Lange Leidesdwarsstrat w Amsterdamie doszło do strzelaniny. Holenderska gazeta Parool przekazała, że w wyniku zdarzenia ciężko ranny został popularny dziennikarz Peter de Vries. Mężczyzna miał zostać poważnie zraniony w głowę. Reporter w ciężkim stanie trafił do szpitala.

Policja nie potwierdziła tożsamości mężczyzny. Poinformowała jedynie, że na jednej z ulic Amsterdamu został postrzelony mężczyzna. Nic nie wiadomo również o sprawcy oraz motywach jego działania.

Peter de Vries - kim jest?

Peter de Vries jest znanym holenderskim dziennikarzem. Specjalizuje się w tematach śledczych. Przygotowywał m.in. materiały o zniknięciu nastolatki Natalee Holloway sprzed 15 lat, a także o porwaniu przedsiębiorcy z branży piwnej w 1983 roku. Reporter wielokrotnie podkreślał, że po publikacji jego materiałów otrzymywał liczne groźby i życzenia śmierci.

