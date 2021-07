Próbowała otworzyć drzwi samolotu i ugryzła stewardessę. Została zaklejona taśmą

W sieci pojawiło się nagranie kobiety, która została przyklejona do swojego siedzenia w samolocie i ma zakneblowane usta. Do zdarzenia miało dojść 6 lipca na pokładzie samolotu American Airlines, który leciał z Dallas w Teksasie do Charlotte w Karolinie Północnej – informuje portal charlotteobserver.com. Na pokładzie miało znajdować 190 pasażerów.

USA. Leciała liniami American Airlines z Dallas do Charlotte. Sprawiała kłopoty

Do awantury miało dojść w połowie dwugodzinnego lotu. Jedna z pasażerek, lecąca pierwszą klasą, miała próbować otworzyć drzwi samolotu. Kobieta miała krzyczeć, że „musi wysiąść” z maszyny. Dodatkowo pasażerka miała zaatakować, opluć i pogryźć stewardessę. Agresywną kobietę udało się w końcu obezwładnić. Pasażerka miała mieć problemy psychiczne i podczas lotu przejść załamanie nerwowe.

Po wylądowaniu na kobietę czekały służby bezpieczeństwa i personel medyczny. Pasażerka trafiła do szpitala. Do czasu wyjaśnienia sprawy linie lotnicze umieściły ją na liście osób z zakazem lotu. Nie wiadomo, czy kobiecie zostaną postawione jakieś zarzuty. American Airlines tłumaczą, że otwarcie drzwi samolotu w czasie lotu jest niemal niemożliwe, z powodu różnicy ciśnień.

Federalna Administracja Lotnictwa o „niesfornych pasażerach”

Federalna Administracja Lotnictwa przyznała, że od początku roku otrzymała tysiące zgłoszeń o „niesfornym zachowaniu pasażerów”. Ponad 2,4 tys. przypadków było związanych z odmową założenia maseczek w związku z pandemią koronawirusa. Łącznie pasażerowie musieli zapłacić 682 tys. dolarów kary.

