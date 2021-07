Bulwersująca zbrodnia w Niemczech. Pielęgniarz zgwałcił 92-latkę. Kobieta zmarła

O bulwersującej zbrodni informuje m.in. „Berliner Zeitung”. Jak czytamy, zdarzenie miało miejsce w poniedziałek po południu w dzielnicy Charlottenburg w Berlinie. Z informacji przekazanych przez berlińską policję wynika, że na miejscu zbrodni znaleziono 92-letnią ofiarę, właścicielkę mieszkania.

41-letni pielęgniarz podejrzany o dokonanie zbrodni

„Berliner Zeitung” opisuje z kolei szczegóły zbrodni. Jak się okazuje, 41-letni pielęgniarz opiekujący się seniorką, miał ją wykorzystać seksualnie, czym prawdopodobnie spowodował poważne obrażenia, doprowadzające do śmierci starszej kobiety. Serwis informuje ponadto, że mężczyzna miał zostać przyłapany na gorącym uczynku przez syna ofiary. Jak czytamy, syn kobiety złapał podejrzanego i przytrzymywał go do momentu przyjazdu służb.

Ratownicy usiłowali jeszcze pomóc seniorce, jednak akcja ta nie przyniosła rezultatu. Kobieta zmarła. Wszystko wskazuje na to, że przyczyną śmierci były obrażenia, do których doszło podczas gwałtu. Wstępne wnioski potwierdzić jednak jeszcze musi sekcja zwłok. 41-letni podejrzany o bulwersujący czyn został zatrzymany przez policję. Wniosek berlińskiej prokuratury w sprawie podejrzanego mówi o morderstwie na tle seksualnym i gwałcie ze skutkiem śmiertelnym.

