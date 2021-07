Właściciele psów doskonale wiedzą, jak wielkim wyzwaniem jest wykonanie podopiecznym „idealnych” zdjęć. Tę sztukę do perfekcji opanowali pracownicy ośrodka opieki dziennej i szkolenia zwierząt Woofpack w Miami. Co więcej, na publikowanych w mediach społecznościowych fotografiach znajdują się nie pojedyncze zwierzęta, a liczne grupy czworonogów, co sprawia, że znacznie wzrasta poziom trudności zadania.

Te psy to „rasowi modele”. Zobaczcie, jak się prezentują

Sandra i Jose, trenerzy, którzy pracują w ośrodku Woofpack, w rozmowie z Bored Pandą przyznali, że wykonywane zdjęcia to jedynie dodatek do prowadzonych zajęć. Zaznaczyli jednak, że podczas „sesji fotograficznych” często używanymi komendami są „siad” i „zostań”. Warto zaznaczyć również, że jest wiele metod, które można wykorzystywać w pracy z psami. Jednak kluczem do wyboru odpowiedniego rodzaju pracy z konkretnym zwierzęciem jest wzięcie pod uwagę jego osobowości, a także trzymanie się spójnej komunikacji przy nagradzaniu i karaniu.

Psy pozują do zdjęć jak „rasowi modele”



