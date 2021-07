50-latek wykorzystał seksualnie pasierbicę. Nagrywał ją, gdy brała prysznic

50-letni mężczyzna z Dublina, którego nazwisko nie zostało ujawnione ze względu na ochronę tożsamości ofiary, przyznał się do napaści na tle seksualnym na swoją pasierbicę. Do przestępstwa doszło siedem lat temu. To nie był jedyny czyn, którego dopuścił się oprawca.

50-latek nagrywał dziecko, gdy brało prysznic

W toku śledztwa na jaw wyszło, że mężczyzna schował w zegarze kamerę, którą nagrywał nieświadome dziecko, gdy brało prysznic. Co więcej, zarejestrowany materiał wysłał innemu mężczyźnie. W czasie procesu 50-latek przyznał się do rozpowszechniania pornografii dziecięcej w okresie między listopadem 2015 a grudniem 2016 roku, a także brania udziału w produkcji pornografii dziecięcej w przedziale od listopada 2015 do kwietnia 2016 roku.

Sędzia prowadzący sprawę zwróciła uwagę, że mężczyzna zaplanował swoje działania – musiał kupić kamerę, a następnie skonfigurować urządzenie. Oceniła także, że umieszczenie kamery w zegarze w celu sfilmowania ofiary dla własnej satysfakcji seksualnej „musi być postrzegane jako kontynuacja wykorzystywania seksualnego”. 50-letni mężczyzna został skazany na sześć lat więzienia.

Czytaj też:

Holenderski dziennikarz śledczy Peter R. de Vries nie żyje