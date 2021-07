Odnaleziono go po 24 latach. Tajemniczą historię z zapartym tchem śledził cały kraj

Uprowadzenie dwuipółletniego Guo Xinzhena we wschodnich Chinach w 1997 roku wywołało desperackie i ogólnokrajowe poszukiwania. Historia chłopca zainspirowała nawet filmowców do przeniesienia jej na duży ekran - tak powstał film „Lost and Love” z 2015 roku z udziałem aktora z Hongkongu Andy Lau.

Co działo się z chłopcem przez 24 lata?

Jak ustalili śledczy, Guo został uprowadzony w pobliżu swojego domu przez nieznaną kobietę. Władze zebrały krew, próbki DNA i inne dowody – ale przy ograniczonej technologii, którą wówczas dysponowano, sprawa pozostawała nierozwiązana przez lata.

Ojciec Guo Xinzhen, Guo Gangtang nigdy nie przestał szukać syna. Przejechał motocyklem przez prawie wszystkie prowincje tego rozległego kraju, pokonując ponad pół miliona kilometrów na motocyklu. Przy sobie nie miał niczego poza torbą pełną ulotek i flagą ozdobioną zdjęciem jego syna. Na poszukiwania przeznaczył wszystkie swoje oszczędności. Według agencji Xinhua Gangtang nie zdołał odnaleźć swojego syna, ale udało mu się wyśledzić ponad 100 innych uprowadzonych dzieci i połączyć je z rodzinami.

Szczęśliwy finał historii

W połowie lipca 2021 roku, ponad 24 lata po jego zniknięciu, poszukiwani w końcu dobiegły końca. Policja w Liaocheng City w prowincji Shandong poinformowała, że znalazła Guo, obecnie dorosłego mieszkającego w sąsiedniej prowincji Henan. Do mediów społecznościowych trafiło nagranie, na którym widać jak ogromne emocje wywołało u Guo i jego rodziców spotkanie po przeszło 24 latach.

Policja zatrzymała mężczyznę o imieniu Hu i jego byłą dziewczynę Tang. Oboje przyznali się podczas przesłuchania do popełnienia przestępstwa. Zeznali, że Tang uprowadziła Guo Xinzhen w 1997 roku. Potem spotkała się z Hu i para pojechała autobusem do Henan, gdzie sprzedali dziecko. Nie jest jasne, komu sprzedano 2,5-letniego chłopca, a policja ze względu na jego dobro nie ujawniła żadnych dalszych szczegółów dotyczących życia dziecka.

