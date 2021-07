Tragiczny wypadek autokaru jadącego do Wrocławia. Co najmniej 17 rannych

Do wypadku autokaru jadącego z Kijowa do Wrocławia doszło w sobotę 17 lipca w godzinach porannych. Jak przekazał szef rówieńskiej administracji obwodowej Witalij Kowal, w pewnej chwili autobus zjechał z trasy i wpadł do rowu. Chwilę wcześniej kierowca próbował ominąć pieszego, który wtargnął na drogę.

Wypadek autokaru - bilans ofiar

W wyniku zdarzenia rannych zostało co najmniej 17 osób. Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitali w Radziwiłłowie i Brodach. Stan czterech z nich jest określany jako poważny - trafili na oddział intensywnej opieki medycznej. Łącznie w pojeździe znajdowało się 40 pasażerów.

Na chwilę obecną nie wiadomo, czy autobusem podróżowali Polacy.

